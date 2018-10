Fler nya tittare än väntat för Netflix

Strömningstjänsten Netflix slog förväntningarna vad gäller nya abonnenter under tredje kvartalet, när populära serier som "Orange is the new black" drog in nya kunder.

Drygt 5,8 miljoner nya abonnenter tillkom över hela världen under kvartalet, att jämföra med de 4,5 miljoner som analytikerna förväntat sig. Enbart i USA tillkom 1,1 miljoner nya abonnenter, vilket också var rejält över analytikernas prognos på 674 000, visar siffror från Refinitiv.

Nettovinsten efter skatt steg till drygt 402,5 miljoner dollar, eller 89 cent per aktie under tredje kvartalet, jämfört med 29 cent per aktie ett år tidigare.

I efterhandeln på börsen i USA steg Netflix-aktien med 13,5 procent. Trots förra veckans kursfall har Netflix-aktien ökat med runt 80 procent hittills i år.