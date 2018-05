EU laddar för budgetkamp

Någon gång vid lunchtid på onsdagen väntas EU:s budgetkommissionär Günther Oettinger lägga fram sitt stora förslag. Intensiva diskussioner har pågått under både helgen och första maj för att få ihop en slutprodukt.

– Kommissionsordföranden sitter hela tiden i telefon. Kontakter pågår på alla nivåer. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att lägga fram det här förslaget, något som sker bara vart sjunde år, inskärpte kommissionens chefstalesman Margaritis Schinas på sin dagliga pressbriefing i måndags.

Långtidsbudgeten - förkortad MFF (Multiannual Financial Framework) på EU-språk - lägger ut huvudlinjerna i hur EU ska få in pengar och på vad dessa ska fördelas under de kommande åren.

Kamp om storleken

Budgetstriden som nu inleds blir mångbottnad. Öst och väst och nord och syd i EU har olika åsikter om både hur stor budgeten ska vara och vad den ska innehålla, med önskemål om större satsningar på allt från forskning och miljö till gränspoliser och bistånd.

Sverige tillhör de tio länder som för tillfället betalar mer till EU:s budget än vad som kommer tillbaka i form av olika stöd och satsningar. Regeringen har varit tydlig med att man inte vill se någon stor budgetökning.

– Vi vet att EU är till stor nytta för Sverige, men kostnaden måste hållas nere, sade statsminister Stefan Löfven (S) på väg in till det EU-toppmöte i februari då han och hans kollegor hade en första diskussion om den kommande budgeten.

40 procent mer?

Risken är ändå uppenbar för att Sverige kommer att få betala rejält mycket mer i EU-avgift, om kommissionens förslag blir verklighet.

Oettinger väntas landa i ett förslag motsvarande 1,16 procent av EU-ländernas totala intäkter, jämfört med runt 1 procent för nuvarande långtidsbudget.

I kombination med det budgethål som skapas av att Storbritannien lämnar EU och önskemål från kommissionen om att få bort de rabatter som exempelvis Sverige just nu har på sin medlemsavgift, riskerar Sverige en avgiftsökning på upp mot 40 procent.

– Det kommer inte att hända, hävdade dock Stefan Löfven i februari.