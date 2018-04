EU-fientlig flotta i flytande protest

I en landsomfattande demonstration gick uppemot 200 fartyg ut från brittiska hamnar under söndagen för att demonstrera. Arrangörerna Fishing for Leave stöder utträdet ur unionen, och upprörs av att tvingas vara bundna av EU:s fiskeregler under en övergångstid.

EU:s och Storbritanniens samtal om sina inbördes handelsrelationer efter brexit ledde nyligen till ett utkast till överenskommelse, som binder den brittiska fiskenäringen till EU:s fiskepolitik i 20 månader efter utträdet den 29 mars 2019. Det betyder att fiskare måste följa EU-regler vad gäller både kvoter och tillgång till fiskevatten.

– Vi blir kvar inne, utan veto och utan att ha något att säga till om, kommenterar Brendon Hall, 21 år, från Teignmouth, som tagit sig till Plymouth för att delta i demonstrationen.

Alan Hastings, talesman för Fishing for Leave, beskriver förhandlingsresultatet som en "dödsdom" för det brittiska fisket.

Frågan kan också komma att tas upp i parlamentets underhus. En petition har via parlamentets sajt samlat 61 000 underskrifter. Når den över 100 000 signaturer blir det debatt i kammaren.