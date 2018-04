Delta klår förväntningarna

Delta Airlines, USA:s näst största flygbolag, redovisar en nettovinst på 547 miljoner dollar för årets första kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 561 miljoner dollar ett år tidigare.

Trots vinstminskningen var resultatet bättre än väntat. Per aktie landade vinsten på 77 cent per aktie, mot en snittprognos bland analytiker på 73 cent per aktie enligt en Reutersenkät.

Omsättningen under kvartalet lyfte med 9,5 procent till nästan 10 miljarder euro.