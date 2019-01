Boeing klår förväntningarna

Den amerikanska flygplanstillverkaren Boeing avslutade fjolåret med en högre vinst än väntat och siktar på att leverera 895-900 flygplan under 2019, enligt ett bokslut.

I fjol uppgick leveransvolymen till 806 flygplan, vilket gjorde Boeing till nummer ett i världen för sjunde året i rad före Airbus.

Vinsten från kärnverksamheten steg till 5:48 dollar per aktie under fjärde kvartalet 2018, upp från 5:08 dollar per aktie ett år tidigare. Analytiker hade räknat med en nedgång för resultatet till 4:57 dollar per aktie.

Omsättningen under kvartalet lyfte drygt 14 procent till 28,3 miljarder dollar, mot väntade 26,9 miljarder.

Kassaflödet beräknas lyfta till 17-17,5 miljarder dollar 2019, upp från fjolårets 15,3 miljarder. Vinsten från kärnverksamheten beräknas till 19:90-20:10 dollar per aktie på en omsättning på 109,5-111,5 miljarder dollar.