SEB bjuder på extrautdelning

SEB redovisar en rörelsevinst på 5 768 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2018. Det kan jämföras med vinsten på 4 204 miljoner kronor motsvarande period ett år tidigare. Rensat för engångsposter sjönk dock vinsten med drygt 200 miljoner kronor.

Vinsten var något bättre än väntat. Analytiker hade enligt Reuters i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 5 501 miljoner kronor.

– Det ser starkt ut. SEB verkar ha lyckats ganska bra, trots en svår marknad, säger Robin Rane, analytiker på Kepler Cheuvreux.

Extra utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning på sex kronor per aktie och ovanpå det en extra utdelning på 50 öre per aktie. Det kan jämföras med utdelningen i fjol på 5:75 kronor per aktie.

Räntenettot steg till 5 215 miljoner kronor, från 5 184 miljoner kronor. Provisionsnettot ökade till 4 848 miljoner kronor, från 4 728 miljoner kronor. Totalt uppgick intäkterna till 11 744 miljoner kronor, jämfört med 11 847 miljoner kronor motsvarande period året före. Kostnaderna sjönk till 5 561 miljoner kronor, från 5 605 miljoner kronor.

Ingen avmattning

Enligt SEB:s vd Johan Torgeby var det i huvudsak företagskunderna som stod för tillväxten.

"Efterfrågan på traditionella lån, rådgivningstjänster och finansiering av företagstransaktioner fortsatte att öka bland storföretagen. De finansiella institutionerna blev mer aktiva mot slutet av året när volatiliteten ökade", skriver Torgeby i en kommentar.

– Den typ av mix av affärerna som SEB har verkar fördelaktigare än till exempel Swedbank, som rapporterade i går, säger Robin Rane.

Nu, när allt fler börjar tala om en avmattning, syns ännu inget av detta i SEB:s siffror, konstaterar han.

– SEB är den bank som kanske drivs mest med storföretag som kunder, och som skulle kunna drabbas hårdast av en global avmattning. Men det visas inte ännu i siffrorna, säger Robin Rane.