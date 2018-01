Avgastester på både apor och människor

De tyska medierna Süddeutsche Zeitung och Stuttgarter Zeitung har läst en rapport från EUGT, ett forskningsorgan som finansierades av bland andra BMW, Daimler och Volkswagen. Där framgår att man under perioden 2012-15, för att kartlägga avgasers farlighet, använde sig av ett 20-tal försökspersoner i Aachen. De fick inandas kväveoxid, en giftig gas som bland annat finns i dieselavgaser.

Uppgifterna kommer bara ett par dagar efter att The New York Times avslöjat att EUGT 2014 låtit stänga in apor i ett lufttätt rum i Albuquerque. Djuren hölls lugna med hjälp av tecknade tv-serier, samtidigt som avgaser från en dieseldriven Volkswagen Beetle pumpades in i rummet. Syftet ska enligt tidningen ha varit att visa att diesel inte är så farligt.

"Ställas till svars"

Alla tre biljättarna tar nu avstånd från EUGT, som numera är nedlagt, och dess metoder.

"Jag kommer att göra allt i min makt för att säkerställa att detta utreds i detalj", förklarar VW:s styrelseordförande Hans Dieter Pötsch i ett pressmeddelande.

"Vemhelst som är ansvarig för detta måste självfallet ställas till svars".

Daimler säger sig vara skakat, och har inlett en utredning av hur det hela kunnat få hända.

Hundratals miljarder

Avslöjandena lägger sten på börda för den tyska bilindustrin. I synnerhet Volkswagen har ju varit huvudfokus i "dieselgate"-skandalen i flera år nu. VW avslöjades 2015 ha fuskat med utsläppstester för mer än elva miljoner bilar, för att de skulle verka som att de släppte ut mindre avgaser än vad som egentligen skedde.

Skandalen spred sig från USA till Europa och resten av världen, och bilföretagen har hittills tvingats avsätta hundratals miljarder för rättsprocesser och återkallanden av fordon.