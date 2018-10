Årets ekonomipristagare avslöjas

Den typiska ekonomipristagaren sett till historien är en vit man i 65-70-årsåldern som är verksam vid ett amerikanskt universitet. Sedan Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, som det formellt heter, instiftades 1968 finns endast en kvinna bland pristagarna.

I fjol gick priset till Richard H Thaler, professor vid University of Chicago, som belönades för sin forskning om bland annat människors irrationella ekonomiska beslut inom området beteendeekonomi.

I dag tillkännager Kungliga vetenskapsakademin vem som får motta prissumman på 9 miljoner kronor. Bland årets förhandsfavoriter finns professor Paul Romer, verksam vid Stern School of Economics vid New York University, Harvardprofessorn Robert Barro och Esther Duflo vid Massachusetts Institute of Technology.