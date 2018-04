Zlatan om VM-chansen: ”Skyhög”

Foto: Ringo H.W. Chiu

Den eviga diskussionen om Zlatan Ibrahimovics vara eller inte vara i den svenska VM-truppen har fått nytt bränsle.

Från Zlatans eget Twitterkonto.

"The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup 2018".

Så lyder inlägget som förbryllar inte bara Zlatan Ibrahimovics 4,97 miljoner följare på Twitter – utan också dem som undrar om förbundskapten Janne Andersson ska ta med svensken i VM-truppen som presenteras om exakt en månad – den 15 maj.

Inlägget publicerades under söndagseftermiddagen på Zlatan Ibrahimovics officiella Twitterkonto och kom nästan ett dygn efter att anfallsstjärnan avgjort sitt nya lag LA Galaxys bortamatch mot Chicago i MLS med matchens enda mål.

Det var Ibrahimovics tredje mål på tre matcher i MLS.

Utspelet kommer efter flera andra tvetydiga uttalanden från Ibrahimovic där han sagt sig vara i kontakt med den svenska landslagsledningen och deklarerat att han själv avgör om han ska vara med i VM.

– Om jag vill är jag där, sade Ibrahimovic i en intervju med Eurosport för några dagar sedan.

Dörren är inte stängd, sade Ibrahimovic och tillade:

– Känns allt som det ska och jag mår bra och känner att jag kan göra det jag vill göra och kan göra, som jag alltid har gjort, då finns det… man kan diskutera, men vi är inte i det läget nu.

Zlatan Ibrahimovic har tackat nej till landslaget sedan EM 2016 och förbundskapten Janne Andersson har konstaterat att han inte har hört något från Zlatan som ändrat på det, och därför jobbar vidare med de spelare som sagt att de vill vara med i VM.