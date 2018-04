Svensson: ”Jag kände att vi i princip hade ett muntligt avtal”

Foto: Anton Hedberg

I höstas diskuterade Anders Svensson sin framtid i Elfsborg med klubbchefen Stefan Andreasson och skissade på en roll som mentor för de unga spelarna.

– Jag kände att vi i princip hade ett muntligt avtal, säger den förre Elfsborgsstjärnan till DN.

Dagens Nyheter har i en serie listat de tio spelare som presterat på hög nivå och betytt mest för sina allsvenska lag under 2000-talet. Listan toppas av Anders Svensson, som i en intervju berättar om sin nuvarande tillvaro.

Han är spelande tränare i Öjersjö IF i division V, ska inom kort lansera Europas första toca-fotbollsanläggning med en träningsmodell hämtad från USA och är engagerad i sonen Edvins pojklag. Men han har inga uppdrag för IF Elfsborg, klubben där han gjorde 421 seriematcher under 17 allsvenska säsonger.

Foto: Lars-Åke Green

Anders Svensson berättar att han förde en diskussion med Stefan Andreasson i höstas om hur han skulle kunna engagera sig på tränarsidan.

– Jag såg en roll för mig där jag kunde ta hand om sådant som tränarna inte hade tid med, att vara en mentor för de yngre spelarna. Däremot var jag inte beredd att ställa upp 24/7. Jag vill kunna vara med familjen på helgerna och när det är lov från skolan, säger Svensson till DN.

På frågan vad som hände svarar han:

– Jag kände att vi i princip hade ett muntligt avtal, men sedan dess har inte hört något från klubben. Det här var innan Elfsborg fick nya tränare och jag har respekt för att de kanske ville att organisationen skulle se ut på ett visst sätt.