Oskar Pålsson: ”Larsson kan spela sig in i VM-truppen”

En i övrigt grå blågul årspremiär avslutades med att två spelare ökade sina chanser till VM-spel i sommar. På torsdag har Kinnabördige Johan Larsson alla möjligheter att göra det samma.

2017 är historia och har ersatts av VM-året 2018. Det inleddes – som så många andra landslagsår – med ett sömnpiller till landskamp på januariturnén. Sveriges 1–1-möte med Estland gav egentligen inga svar – utöver att de elva som inledde matchen högst troligt har startat sin sista landskamp för det här året. Mot Danmark på torsdag väntar en helt ny startelva.

Då får vi på allvar se duon som satte färg på söndagskvällens avslutning. Östersunds succéytter Ken Sema står för såväl kraft som finess och det skulle förvåna om Janne Andersson och Peter Wettergren inte tar med den irrationelle 24-åringen som en joker i VM-truppen. Han är den sortens spelare som mer eller mindre på egen hand kan förändra matchbilder. Tillsammans med allsvenske skyttekungen Karl Holmberg såg Sema till att Sverige fick fart, tajming och segervittring mot ett visserligen svagt Estland. Och om Sema står högt upp på listan över de som utmanar om en biljett till Ryssland i sommar, visade forward Holmberg att han vill göra det samma.

Och varför inte? Bakom givna startduon Marcus Berg/Ola Toivonen är det tunt i landslaget. Varken Isaac Kiese Thelin eller Christoffer Nyman har tagit chansen när den givits. John Guidetti är en supporterfavorit och högst troligt en bra person att ha i omklädningsrummet, men fotbollsmässigt är 25-åringen landslagets mest överskattade spelare. Hur många mål den ständige forwardstalangen gjort på sina 19 A-landskamper? Ett.

När Sverige på torsdag tar sig an Danmark finns Johan Larsson i startelvan. Att ex-elfsborgaren från Kinna kallades in till playoff-mötena med Italien i november var en skräll, och även om anledningen var att ordinarie Mikael Lustig var avstängd i första matchen, visade det att landslagsledningen har Larsson som trea på sin högerbacksranking, och att han är främste utmanare till andravalet Emil Krafth.

Just Krafth har det tufft i Serie A-klubben Bologna. Efter 20 omgångar har han startat blott åtta matcher. När han i lördags fick 90 minuters speltid åkte hans Bologna på en tung 3–0-förlust mot mittenkollegan Torino. Självklart är Krafth fortfarande Janne Anderssons val bakom Lustig, men räkna med huvudbry för förbundskaptenen om speltiden fortsätter vara låg för Krafth samtidigt som Johan Larsson allt oftare nämns som en av danska ligans bästa spelare. 27-åringens Bröndby ligger tvåa i tabellen, Larsson bär lagkaptensbindeln och är självskriven 90-minutersspelare gång efter annan.

Mot Estland spelade Anton Tinnerholm, MFF-backen som nyligen skrev på för MLS-klubben New York City, hela matchen. Högerbacken hade mycket boll vid fötterna och löpte många meter, men det resulterade sällan i någonting konkret. På torsdag, mot Danmark, är det upp till bevis för Johan Larsson att överträffa den prestationen. Med sig på planen har han då spelare som just Ken Sema och Karl Holmberg, men också tuffare motstånd än vad Estland bjöd.

Elfsborgs Joakim Nilsson tillhörde de som inte imponerade mot Estland. Mittbacken spelade hela matchen och misslyckades med att hindra Henri Anier från att pricka in esternas ledningsmål, även om understödet från övriga svenskar var svagt. Nilsson var den enda Elfsborgsförsvararen som tog utvecklingskliv i rätt riktning under fjolåret, så gulsvarta supportrar ska inte lägga för stor vikt vid söndagens mediokra insats – Nilssons ringrostighet är fullt förståelig efter två månader utan tävlingsfotboll.

Slutligen: Carl-Axel Ekmans hjärta slutade att slå under natten till söndagen. Vid 95 års ålder somnade den förre Elfsborgsläkaren in för gott. Så sent som i höstas satt Ekman, precis som vanligt, längst ut på Borås Arenas pressläktare. När allsvenskan drar igång igen i april kommer den stolen att stå tom – men värmen och engagemanget han skänkt kommer att finnas kvar länge. Vila i frid, Carl-Axel.