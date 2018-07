Norén och Woods på segerjakt

Många har fortfarande segerchans i British Open.

Både Tiger Woods och Alex Norén är på jakt – fyra slag bakom ledartrion.

– En riktigt bra runda behövs, säger Norén.

Alex Norén var en av spelarna som tog chansen när Carnoustie bjöd på snudd på perfekta förhållanden för golf under den tredje rundan. I nästan vindstilla väder petade Norén i hela sju birdies, men också tre bogeys. Bland annat en på det 18:e hålet, där svensken var i rejält trubbel efter både vattenbesök och ett slag som träffade publiken.

– Jag spelade mycket bättre i dag överlag, hade en bättre känsla och det var skönare väder än i går, säger Norén, en av hela sju spelare som ligger delad sexa efter sin 67-runda.

Han är fem slag under par totalt och har inte gett upp hoppet om att det här kan bli veckan då han tar karriärens första majorseger. På söndagen väntas betydligt kraftigare vindar längs den skotska ostkusten – och det tackar Norén för.

– Så här lätt kommer nog inte banan spelas i morgon, och det är lättare att komma bakifrån om det är tufft. Om det blåser är det bra, så att det inte är så lätt för ledarna, säger den 36-årige stockholmaren.

Medan världselvan Alex Norén som bäst har varit sexa i en major – i just The Open i fjol – är meritlistan desto längre för Tiger Woods. Den 14-faldige majorvinnaren ligger precis som Norén fem under par, efter 66 slag på tredje rundan. Woods tog sin senaste majortitel för drygt tio år sedan och har fortfarande inte vunnit sedan han gjorde sin senaste comeback efter alla ryggproblem.

Nu har Woods segervittring igen – och njuter av varje sekund.

– Med tanke på vad som hänt de senaste åren har jag inte vetat om det någonsin skulle hända igen, men här är jag med en chans på en söndag i en major. Det kommer att bli kul, säger 42-åringen.

På lördagen drog Tiger Woods med sig stora publikmassor på Carnoustie och fick jublen att eka över den skotska linksbanan. Det sjätte birdievrålet kom på 14:e hålet och just då var det som att ha rest tillbaka i tiden. Woods toppade nämligen i det läget ledartavlan som en av sex spelare på sex under par.

Därefter blev det en bogey för Woods på det 16:e hålet, men det var också dagens enda plump i amerikanens scorekort. På sluthålet hade han lite flax när utslaget inte hoppade ner i vattnet – och Woods krigade i ett par.

– Jag spelade bra i dag, verkligen. Jag slog många bra slag. Det kändes inte som att jag gjorde en dålig sving förrän på 18:e. Dessutom satte jag några längre puttar, vilket var skönt, säger han.

Regerande mästaren Jordan Spieth leder på nio under par tillsammans med två andra amerikaner, Xander Schauffele och Kevin Kisner.