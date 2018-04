Manchester United till FA-cupfinal

Foto: Kirsty Wigglesworth

Manchester United vände och vann FA-cupsemifinalen mot Tottenham. Ander Herrera sköt 2–1-målet som såg till att United får återvända till Wembley om knappt en månad.

Alexis Sánchez tråcklade via Romelu Lukaku fram bollen till Herrera, som kom stormande bakifrån och prickade in Uniteds segermål i 62:e minuten. Spanjorens skott såg inte otagbart ut för Michel Vorm, som i stället för Hugo Lloris vaktade Tottenhams mål. I och med segern lever hoppet om att Manchester United, som vann både ligacupen och Europa League i fjol, ska vinna en cuptitel även den här säsongen. Semifinalen mot Tottenham började annars inte särskilt bra för United, där Victor Nilsson Lindelöf satt på bänken hela matchen. Dele Alli stötte in Christian Eriksens hårda och precisa inspel från höger till 1–0 för "Spurs" i elfte minuten. Det dröjde inte ens en kvart innan Manchester United hade kvitterat till 1–1. Även då höll framspelningen hög klass när Alexis Sánchez skallade in Paul Pogbas fina inlägg. Tottenhams Eric Dier prickade stolpen strax före paus, men Londonlaget lyckades sedan inte skapa lika heta målchanser efter Herreras mål. På söndagen möts Chelsea och Southampton i den andra FA-cupsemin på Wembley. Finalen spelas den 19 maj på samma arena.