Tung förlust för Mark - femte på raken

Efter ett två veckor långt uppehåll ställdes Mark Basket mot Telge hemma inför storpublik i Kinnahallen.

Efter att ha inlett matchen svagt lyckades Mark aldrig vända på matchen och åkte på sin femte raka förlust.

Period 1: 16–22

Mark inledde perioden med ett svagt skytte och låg tidigt under med 2-10. Sedan vred hemmalaget upp tempot i sitt spel och ställde även in siktet. Det gjorde dock även Telge som hemmalaget har problem med att stoppa i försvaret. Poängbäst i Mark efter första är amerikanskan Alexis Hyder med sex poäng och fem returer.

Period 2: 37–41 (16–22, 21–19)

Ett snabbare offensivt spel kombinerat med att Mark lyckas få kontroll på de tunga Telgespelarna i defensiven har gjort att hemmalaget har ätit ikapp en stor bit av underläget. Ställningen efter halva matchen spelad är 37–41 - värt att nämna är att gästerna satte en trea i periodens absoluta slutskede. Alexis Hyder är fortsatt poängbäst med 14 poäng och 10 returer.

Period 3: 56–60 (16–22, 21–19, 19–19)

Mark såg ut att bli ifrånsprungna av Telge som i mitten av perioden dragit ifrån till 39–59. Hemmalaget var svaga framför korgen under inledningen av perioden men halvvägs in väcktes de vid liv. Efter att ha blivit nollade under tre minuter satte Erica Iderståhl en trea - som sedan gav en dominoeffekt. Ngueng och Thompson satte varsin trea kort därefter och Thompson satte ytterligare en tvåa efter en steal. Ställningen efter tre spelade 56–60 och perioden slutade 19-lika.

Period 4: 7–7 (16–22, 21–19, 19–19, 15–15)

Mark hade i stort sett legat under hela matchen inför den avslutande akten av mötet mot Telge. 59 sekunder - inte ens en minut - av de 30 spelade minuterna hade hemmalaget varit i ledningen. Men drygt två och en halv minut in i den fjärde hade de tagit över ledningen - om än kortvarigt. Telge kunde enkelt komma ikapp och dra ifrån tack vare starkt skytte från trepoängslinjen. Mark gjorde dock match av det hela men lyckades inte komma närmare än till 71–75