Inställd storslalom i Åre

Vädret har varit fint på världscupsfinalen i Åre. Fram tills sista dagen, det vill säga.

På grund av hårda vindar ställs damernas storslalom in.

– Det är ganska typiskt att det blir så i Åre, säger Pia Hultgren, meteorolog för världscups- och VM-organisationen.

Lördagens iskalla men strålande sol förbyttes under natten till desto blåsigare och snöigare förhållanden. Till att börja med flyttades damernas storslalomstart ner till reservstarten. Men i slutändan visade sig inte det räcka.

Med mindre än en halvtimme kvar till start av det första åket av damernas storslalom så kom beskedet att tävlingen har ställts in på grund av de byiga vindarna och snöfallet som intagit den jämtländska skidorten.

– Vi har hårda vindar, framförallt vindbyar, som når upp till 20-25 meter per sekund i de övre delarna av banan. Och på toppen har vi mätt upp 34 meter per sekund på Åreskutan nu under morgonen. Och så kommer det ju snöbyar också mellan varven. Det är ojämna förhållanden för åkarna och det är nog den huvudsakliga anledningen till att man ställer in, säger Pia Hultgren, meteorolog för världscups- och VM-organisationen i Åre.

Med Jämtlandspasset nära till hands är Åre en väldigt speciell plats när det kommer till hastiga väderskiftningar. Dessutom bidrar ett årstidsbyte, som det trots allt är just nu, till ett ovissare klimat.

Om ett år ska det köras ett VM på denna plats. Och då det är mer eller mindre omöjligt att göra väderprognoser som sträcker sig så långt fram i tiden så är det oklart hur Åres förrädiska väderförhållanden kan påverka 2019 års alpinfest.

– Just i år är det väldigt tacksamt då vi har så mycket snö. Det är bara att hålla tummarna till nästa år igen, säger Hultgren.

Den inställda storslalomtävlingen innebär att Viktoria Rebensburg, som inför avslutningen hade ett 92 poängs stort försprång till fransyskan Tessa Worley, vinner storslalomcupen. Hennes pris, samt även Mikaela Shiffrins redan säkrade totala världscupstrofé, kommer i stället att delas ut efter herrarnas slalom. En tävling som, just nu, förväntas gå av stapeln enligt plan.

– Herrarna har starten längre ner så jag tror inte det kommer vara något bekymmer. Och om liften skulle behöva stängas så finns en reservplan att köra åkarna upp med en annan, väldigt skyddad, lift och sedan skoter sista biten, säger Hultgren.