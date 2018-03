Här är hela det allsvenska programmet

Foto: Björn Lindgren/TT

Elfsborg tar emot de svenska mästarna i premiären. Här kan ni djupdyka i resten av spelschemat.

Omgång 1

1/4 15:00 BK Häcken- Kalmar FF

1/4 15:00 Hammarby IF-IK Sirius FK

1/4 17.30 Trelleborgs FF-IFK Göteborg

1/4 17.30 Östersunds FK-Djurgårdens IF

2/4 15.00 AIK-Dalkurd FF

2/4 15.00 IFK Norrköping-IF Brommapojkarna

2/4 17.30 IF Elfsborg-Malmö FF

2/4 17.30 GIF Sundsvall-Örebro SK

Omgång 2

7/4 16:00 Örebro SK-IFK Norrköping

8/4 15.00 Djurgårdens IF-Trelleborgs FF

8/4 15.00 Kalmar FF-IF Elfsborg

8/4 17.30 Dalkurd FF-Östersunds FK

8/4 17.30 IK Sirius FK-GIF Sundsvall

9/4 19.00 IF Brommapojkarna-BK Häcken

9/4 19.00 Malmö FF-AIK

10/4 19.00 IFK Göteborg-Hammarby IF

Omgång 3

13/4 19:00 Trelleborgs FF-Örebro SK

13/4 19:00 GIF Sundsvall-Malmö FF

14/4 14:00 IF Elfsborg-IK Sirius FK

14/4 16:00 BK Häcken-Dalkurd FF

15/4 15.00 AIK-Djurgårdens IF

15/4 15.00 IFK Norrköping-Kalmar FF

15/4 17.30 Östersunds FK-IFK Göteborg

16/4 19.00 Hammarby IF-IF Brommapojkarna

Omgång 4

17/4 19:00 GIF Sundsvall-Trelleborgs FF

18/4 19:00 Örebro SK-AIK

18/4 19:00 Djurgårdens IF-Malmö FF

18/4 19:00 Kalmar FF-Östersunds FK

18/4 19:00 IK Sirius FK-BK Häcken

18/4 19:00 IF Brommapojkarna-IF Elfsborg

19/4 19:00 IFK Göteborg-Dalkurd FF

19/4 19:00 Hammarby IF-IFK Norrköping

Omgång 5

21/4 16:00 Östersunds FK-Örebro SK

22/4 15:00 BK Häcken-Hammarby IF

22/4 15:00 Dalkurd FF-GIF Sundsvall

22/4 17:30 Trelleborgs FF-Kalmar FF

22/4 17:30 AIK-IFK Göteborg

23/4 19:00 Malmö FF-IF Brommapojkarna

23/4 19:00 IFK Norrköping-IK Sirius FK

23/4 19:00 IF Elfsborg-Djurgårdens IF

Omgång 6

27/4 19:00 AIK-IK Sirius FK

28/4 16:00 IFK Göteborg-BK Häcken

29/4 15:00 Djurgårdens IF-Hammarby IF

29/4 15:00 GIF Sundsvall-IF Elfsborg

29/4 17:30 Kalmar FF-Malmö FF

29/4 17:30 IFK Norrköping-Trelleborgs FF

30/4 16:00 IF Brommapojkarna-Östersunds FK

30/4 18:00 Örebro SK-Dalkurd FF

Omgång 7

5/5 14:00 Hammarby IF-GIF Sundsvall

5/5 16:00 Östersunds FK-IFK Norrköping

6/5 15:00 Dalkurd FF-Kalmar FF

6/5 15:00 IF Brommapojkarna-Djurgårdens IF

6/5 17:30 Trelleborgs FF-BK Häcken

6/5 17:30 IF Elfsborg-AIK

7/5 19:00 Malmö FF-IFK Göteborg

7/5 19:00 IK Sirius FK-Örebro SK

Omgång 8

12/5 16:00 GIF Sundsvall-IF Brommapojkarna

13/5 15:00 Djurgårdens IF-Dalkurd FF

13/5 15:00 IFK Göteborg-IFK Norrköping

13/5 17:30 Trelleborgs FF-Malmö FF

13/5 17:30 Örebro SK-Hammarby IF

14/5 19:00 AIK-Östersunds FK

14/5 19:00 Kalmar FF-IK Sirius FK

14/5 19:00 BK Häcken-IF Elfsborg

Omgång 9

17/5 19:00 Djurgårdens IF-Örebro SK

18/5 19:00 IF Brommapojkarna-Kalmar FF

19/5 16:00 GIF Sundsvall-Östersunds FK

19/5 16:00 IK Sirius FK-Trelleborgs FF

19/5 18:00 IFK Norrköping-Dalkurd FF

20/5 15:00 Hammarby IF-AIK

20/5 17:30 Malmö FF-BK Häcken

21/5 19:00 IF Elfsborg-IFK Göteborg

Omgång 10

16/5 19:00 Hammarby IF-Malmö FF

22/5 19:00 Örebro SK-Kalmar FF

23/5 19:00 Östersunds FK-IK Sirius FK

23/5 19:00 BK Häcken-AIK

23/5 19:00 IFK Norrköping-GIF Sundsvall

24/5 19:00 Dalkurd FF-IF Elfsborg

24/5 19:00 IFK Göteborg-Djurgårdens IF

24/5 19:00 Trelleborgs FF-IF Brommapojkarna

Omgång 11

26/5 16:00 AIK-IFK Norrköping

26/5 18:00 Östersunds FK-BK Häcken

27/5 15:00 Kalmar FF-Hammarby IF

27/5 15:00 Malmö FF-Dalkurd FF

27/5 15:00 GIF Sundsvall-IFK Göteborg

27/5 17:30 IF Brommapojkarna-Örebro SK

27/5 17:30 IF Elfsborg-Trelleborgs FF

27/5 17:30 IK Sirius FK-Djurgårdens IF

Omgång 12

8/7: Dalkurd FF-IF Brommapojkarna, Trelleborgs FF-AIK, Örebro SK-IF Elfsborg, Djurgårdens IF-IFK Norrköping, IFK Göteborg-Kalmar FF, BK Häcken-GIF Sundsvall, Hammarby IF-Östersunds FK, IK Sirius FK-Malmö FF

Omgång 13

15/7: Dalkurd FF-Trelleborgs FF, IF Brommapojkarna-IK Sirius FK, Kalmar FF-Djurgårdens IF, Malmö FF-Östersunds FK, IFK Göteborg-Örebro SK, IFK Norrköping-BK Häcken, GIF Sundsvall-AIK, IF Elfsborg-Hammarby IF

Omgång 14

22/7: Östersunds FK-Trelleborgs FF, Örebro SK-Malmö FF, Djurgårdens IF-BK Häcken, AIK-IF Brommapojkarna, Kalmar FF-GIF Sundsvall, IFK Norrköping-IF Elfsborg, Hammarby IF-Dalkurd FF, IK Sirius FK-IFK Göteborg

Omgång 15

29/7: Dalkurd FF-IK Sirius FK, Trelleborgs FF-Hammarby IF, Östersunds FK-IF Elfsborg, AIK-Kalmar FF, Malmö FF-IFK Norrköping, IFK Göteborg-IF Brommapojkarna, BK Häcken-Örebro SK, Djurgårdens IF-GIF Sundsvall

Omgång 16

5/8: IK Sirius FK-AIK, Malmö FF-Djurgårdens IF, IF Brommapojkarna-Dalkurd FF, Örebro SK-BK Häcken, Kalmar FF-IFK Göteborg, IF Elfsborg-Östersunds FK, Hammarby IF- Trelleborgs FF, GIF Sundsvall-IFK Norrköping

Omgång 17

12/8: Dalkurd FF-Malmö FF, Trelleborgs FF-GIF Sundsvall, Östersunds FK-Kalmar FF, Örebro SK-IF Brommapojkarna, AIK-IF Elfsborg, BK Häcken-Djurgårdens IF, IFK Göteborg-IK Sirius FK, IFK Norrköping-Hammarby IF

Omgång 18

19/8: IF Brommapojkarna-AIK, Djurgårdens IF-Kalmar FF, Malmö FF-Trelleborgs FF, IF Elfsborg-IFK Norrköping, IFK Göteborg-Östersunds FK, GIF Sundsvall-BK Häcken, Hammarby IF-Örebro SK, IK Sirius FK-Dalkurd FF

Omgång 19

26/8: Östersunds FK-GIF Sundsvall, Djurgårdens IF-IF Elfsborg, AIK-Trelleborgs FF, Kalmar FF-Örebro SK, Malmö FF-IK Sirius FK, BK Häcken-IF Brommapojkarna, IFK Norrköping-IFK Göteborg, Dalkurd FF-Hammarby IF

Omgång 20

2/9: Dalkurd FF-IFK Göteborg, IF Brommapojkarna-Malmö FF, Trelleborgs FF-IFK Norrköping, Örebro SK-Östersunds FK, AIK-BK Häcken, IF Elfsborg-Kalmar FF, GIF Sundsvall-IK Sirius FK, Hammarby IF-Djurgårdens IF

Omgång 21

16/9: Östersunds FK-Malmö FF, Örebro SK-GIF Sundsvall, Djurgårdens IF-IF Brommapojkarna, Kalmar FF-Dalkurd FF, IFK Göteborg-IF Elfsborg, BK Häcken-Trelleborgs FF, IFK Norrköping-AIK, IK Sirius FK-Hammarby IF

Omgång 22

23/9: Dalkurd FF-IFK Norrköping, IF Brommapojkarna-GIF Sundsvall, Trelleborgs FF-Djurgårdens IF, AIK-Hammarby IF, Malmö FF-Kalmar FF, IF Elfsborg-Örebro SK, BK Häcken-IFK Göteborg, IK Sirius FK-Östersunds FK,

Omgång 23

26/9: Trelleborgs FF-Dalkurd FF, Östersunds FK-IF Brommapojkarna, Örebro SK-IK Sirius FK, Kalmar FF-BK Häcken, IFK Göteborg-AIK, IFK Norrköping-Malmö FF, GIF Sundsvall-Djurgårdens IF, Hammarby IF-IF Elfsborg

Omgång 24

30/9: Örebro SK-Trelleborgs FF, Djurgårdens IF-Östersunds FK, Kalmar FF-IF Brommapojkarna, Malmö FF-GIF Sundsvall, IF Elfsborg-BK Häcken, Hammarby IF-IFK Göteborg, IK Sirius FK-IFK Norrköping, Dalkurd FF-AIK

Omgång 25

7/10: IF Brommapojkarna-Hammarby IF, Östersunds FK-Dalkurd FF, AIK-Örebro SK, IFK Göteborg-Trelleborgs FF, BK Häcken-Malmö FF, GIF Sundsvall-Kalmar FF, IK Sirius FK-IF Elfsborg, IFK Norrköping-Djurgårdens IF

Omgång 26

21/10: Dalkurd FF-Örebro SK, IF Brommapojkarna-IFK Göteborg, Trelleborgs FF-IK Sirius FK, Djurgårdens IF-AIK, Kalmar FF-IFK Norrköping, IF Elfsborg-GIF Sundsvall, BK Häcken-Östersunds FK, Malmö FF-Hammarby IF

Omgång 27

28/10: Dalkurd FF-BK Häcken, Trelleborgs FF-IF Elfsborg, Örebro SK-Djurgårdens IF, IFK Göteborg-GIF Sundsvall, IFK Norrköping-Östersunds FK, Hammarby IF-Kalmar FF, IK Sirius FK-IF Brommapojkarna, AIK-Malmö FF

Omgång 28

31/10: IF Brommapojkarna-IFK Norrköping, Östersunds FK-AIK, Djurgårdens IF-IFK Göteborg, Kalmar FF-Trelleborgs FF, Malmö FF-Örebro SK, IF Elfsborg-Dalkurd FF, BK Häcken-IK Sirius FK, GIF Sundsvall-Hammarby IF,

Omgång 29

4/11: Trelleborgs FF-Östersunds FK, AIK-GIF Sundsvall, IF Elfsborg-IF Brommapojkarna, IFK Göteborg-Malmö FF, IFK Norrköping-Örebro SK, Hammarby IF-BK Häcken, IK Sirius FK-Kalmar FF, Dalkurd FF-Djurgårdens IF

Omgång 30

11/11: IF Brommapojkarna-Trelleborgs FF, Östersunds FK-Hammarby IF, Örebro SK-IFK Göteborg, Djurgårdens IF-IK Sirius FK, Kalmar FF-AIK, Malmö FF-IF Elfsborg, BK Häcken-IFK Norrköping, GIF Sundsvall-Dalkurd FF

OBS! Exakta datum och tider för omgång 12-30 är ännu inte spikade.