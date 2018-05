Han blir ny tränare för herrlandslaget

Fakta

A-laget

Damer: Ebba Andersson, Sollefteå, Anna Dyvik, IFK Mora, Ida Ingemarsdotter, Åsarna, Hanna Falk, Ulricehamns IF, Charlotte Kalla, Piteå, Stina Nilsson, IFK Mora, Jonna Sundling, IFK Umeå.

Herrar: Jens Burman, Åsarna, Calle Halfvarsson, Sågmyra, Daniel Rickardsson, Hudiksvall, Teodor Peterson, IFK Umeå,. Oskar Svensson Falun-Borlänge, Viktor Thorn, Ulricehamns IF, Karl-Johan Westberg, Borås SK.

Team Bauhaus – träningsgrupp B

Damer: Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK, Lovisa Modig, Sävast Ski Team IF, Moa Molander Kristiansen, Falun-Borlänge SK, Maria Nordström, Ulricehamns IF, Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Linn Sömskar, IFK Umeå, Lisa Vinsa, Piteå elit SK.

Herrar: Karl-Johan Dyvik, IFK Mora SK, Petter Engdahl, Östersunds SK, Gustav Eriksson, IFK Mora SK, Johan Häggström, Piteå elit SK, Emil Johansson, IK Jarl, Anton Persson, SK Bore,Björn Sandström, Piteå elit SK.

Ledare

Damtränare: Magnus Ingesson, Annika Zell, Stefan Thomson (fystränare).

Herrtränare: Mattias Nilsson, Fredrik Uusitalo, Johan Olsson.