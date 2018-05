Foto: Johan Valkonen

Elfsborgs nybygge har fått en tuff start med fyra poäng på sex matcher.

Men med tålamod och stenhårt jobb ska det vända, menar klubbchef Stefan Andreasson.

– Då är jag övertygad om att vi kommer att ha framgång, säger han.

Stefan Andreasson gästade studion i C More under halvtidspausen mellan Elfsborg och AIK på Borås Arena och fick svara på frågor om lagets inledning av säsongen och hur det påverkar klubben efter två SM-guld och flera Europaäventyr.

– Det har varit en viss framgång. Nu är det neråt. Men så är fotbollen. Det gäller bara att fortsätta jobba på det man tror på. Så kommer vi tillbaka på något sätt, säger Andreasson.

Han fortsätter:

– Det är fantastiskt att det är många lag i allsvenskan som satsar. Främsta utmanaren till storstadsklubbarna vill många vara. Det är en utmaning, det är klart att vi har samma ambition som innan. Men det är väl nu man testas som förening, som klubb, som ledare, som spelare - när det inte går på räls. Det är intressant. Jag ser med tillförsikt på framtiden. Vi kommer tillbaka, det är bara att fortsätta.

Alexander Axén betygsätter Elfsborgs säsongsstart:

– Det är underkänt med så många bra spelare. Jag tycker att man ska ha mer poäng än vad man har, men det är en lång serie, säger jag som gammal tränare.

Andreasson svarar:

– Det är klart att vi vill mer än var vi ligger i dag. Vi har en ny tränarstab med Jimmy Thelin i spetsen, det vet du att det tar en viss tid, sedan vill man att det ska klicka dagen efter, men med tålamod och stenhårt jobb är jag övertygad om att vi kommer att ha framgång.