Ymer vidare till andra omgången i Stockholm

Foto: Jessica Gow/TT

Sverigeettan och hemmahoppet Mikael Ymer är vidare till andra omgången i Stockholm Open.

Han besegrade den 64-rankade portugisen Joao Sousa i två raka set, 7–5, 6–4.

Förra året klev Mikael Ymer in i ATP-turneringen Stockholm Open som 289-rankad och åkte ut direkt i två raka set.

Det har hänt en del sedan dess.

Ymer har som första svenska herrspelaren sedan Robin Söderling 2012 tagit sig in på topp 100-listan i världen och är nu rankad 75:a. Dessutom klev han in i Stockholm Open, dit han fått ett wildcard, med en strålande form och tolv raka matchsegrar i bagaget, varav två innebar turneringssegrar på challengertouren, nivån under ATP.

Om det också innebar att han gick in mot Joao Sousa med strålande självförtroende? Inte riktigt.

– Självförtroendet har inte påverkats alltför mycket om jag ska vara ärlig, och jag var faktiskt ganska nervös i dag. Jag brukar också bli lite mer nervös när jag inte har kunnat förbereda mig som jag vill, säger Mikael Ymer och syftar på att uppladdningen blev kortare än vanligt eftersom han spelade challengerturneringen i Mouilleron-le-Captif, som han vann, i helgen

– Jag fick bara 20 minuter på "cc" (centercourten) här, men det gick ju bra, säger han och ler.

Det gick väldigt bra. I Kungliga tennishallen visade 21-åringen att han har att göra bland topp 100.

Jämnt i första

Första set blev jämnt och han och portugisen Joao Sousa, som en gång varit topp 30 i världen, följdes åt. Sousa servade för setet vid 5–4 – men Ymer bröt tillbaka serven och släppte därefter aldrig första set som han vann med 7–5.

Svensken bjöd på starkt backhandspel och härliga attacker som fick i gång hemmapubliken ordentligt – även om det var glest med folk i Kungliga eftersom det var en eftermiddagsmatch hördes de som var där.

Andra set blev också jämnt, men känslan var ändå att den svenske 21-åringen hade kontrollen – medan Sousa såg alltmer frustrerad ut, sträckte ut armarna i uppgivenhet och sparkade en höjdare med tennisbollen vid ett tillfälle.

"Mycket tryck"

Både Mikael Ymer och hans äldre bror Elias hade mött portugisen tidigare. Och storebror Ymer, som redan är utslagen ur singelturneringen i Stockholm, kom med några taktiska råd inför matchen:

– Att hänga i. Och hålla närvaro. För går du ner lite i nivå så kan det rinna i väg, och det stämde, säger Mikael Ymer och fortsätter:

– Förra gången jag mötte honom var det inte mycket av en match, jag kunde inte hota honom. I dag kände jag att det blir väldigt mycket tryck mot en, psykiskt framför allt. Och varje gång jag gick ner lite i nivå så var det 0–30 på tio sekunder kändes det som. Så det var bra råd av Elias.

Möter tysk

Ymer hängde i och kämpade sig till en 6–4-seger i andra set vilket innebär att han är klar för andra omgången. Där väntar tysken Cedrik-Marcel Stebe, rankad 213 i världen, som tagit sig in i huvudturneringen via kvalspel. Skulle Ymer ta sig förbi Stebe blir han den första svensken i kvartsfinal i Stockholm Open sedan Söderling 2010.