"Ways of seeing" till Fringe Festival

Foto: Leif Gabrielsen

Den omskrivna norska pjäsen "Ways of seeing" kommer till scenkonstfestivalen Stockholm Fringe som firar tio år i år.

Föreställningen beskrivs som en "pilgrimsfärd genom den norska extremhögerns nätverk som skakat om den norska regeringen och tvingat Norges justitieminister att avgå", enligt ett pressmeddelande.

"Ways of seeing" sätts upp på Orionteatern under festivalens invigningskväll den tredje september.

Sedan tidigare är det känt att den excentriska kanadensiska artisten Peaches besöker festivalen och ska framföra verket "Peaches christ superstar", hennes tolkning av Andrew Lloyd Webbers musikal "Jesus christ superstar", även det på Orionteatern.

Stockholm Fringe Festival äger rum 3–7 september. I år kommer alla programpunkter att vara verk skapade, regisserade och koreograferade av kvinnliga, icke-binära och transartister.