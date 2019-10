Washington besegrade Toronto i förlängning

Foto: Hans Deryk/The Canadian Press/AP/TT

John Carlson och Alexander Ovetjkin gjorde två mål var när deras Washington besegrade Toronto på bortaplan. Ovetjkin närmar sig nu topp-tio-listan över spelare med flest gjorda NHL-mål.

Det var Washingtons ryske lagkapten Alexander Ovetjkin som avgjorde matchen. I tredje perioden kvitterade han till 3–3, efter en passning av Nicklas Bäckström. Den ställningen stod sig ordinarie speltid ut och med en minut kvar av förlängningen var Ovetjkin där igen, med ett skott från den vänstra tekningscirkeln. Slutresultatet skrivs 4–3 till Washington.

Med sina två mål mot Toronto klättrar Ovetjkin på listan över de spelare som har gjort flest NHL-mål. Han ligger nu på tolfte plats med 669 gjorda mål, drygt 20 mål från topp-tio.

– Topp-tio är alltid trevligt, säger han efter matchen när han får frågan hur det känns att närma sig toppen.

Wayne Gretsky

Men till den absoluta toppen är det en bit kvar. Wayne Gretsky är den spelare som har gjort allra flest mål i NHL – otroliga 894 stycken. Bäste svensk på listan är Mats Sundin på plats 24 med 564 mål.

Även John Carlson gjorde två mål mot Toronto.

– De (puckarna) går in mer än vad de har gjort tidigare, helt klart. Så fort man få chansen och en bra möjlighet att göra mål så måste man försöka att göra det bästa av situationen, säger Carlson i en intervju från omklädningsrummet efter matchen.

Snabbaste målet

Ett säsongsrekord som sattes under matchen stod Andreas Johnson för. Han gav Toronto ledningen after bara 40 sekunders spel, så snabbt har laget inte fått pucken i motståndarnas kasse någon gång under hösten.

Nicklas Bäckström noteras för assist på tre av Washingtons mål och Torontos Williams Nylander för en.

Washington har nu vunnit sex av sju matcher.