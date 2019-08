Walmart höjer prognos efter starkt kvartal

Foto: David J Phillip/AP/TT

Den amerikanska detaljhandelsjätten Walmart höjer sin prognos för helårets vinst efter ett starkt andra kvartal, som även överträffade analytikernas förväntningar.

Försäljningen i jämförbara butiker i USA steg med 2,8 procent, exklusive bensinförsäljning, under kvartalet. Snittprognosen låg på 2,1 procent.

Även vinsten per aktie, 1:27 dollar per aktie exklusive engångsposter, och den totala försäljningen på 130,4 miljarder dollar var högre än väntat. Nätförsäljningen steg med 37 procent, i linje med utvecklingen under föregående kvartal.