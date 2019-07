Vinstfall väntas för Apple

Foto: Mark Lennihan AP/TT

Lägre vinstmarginaler ligger i korten för den amerikanska elektronikgiganten Apple. Bolaget väntas redovisa ett vinstfall på cirka 10 procent för det senast avslutade kvartalet, det tredje i det brutna räkenskapsåret.

Snittprognosen bland analytiker pekar samtidigt mot en omsättning på 53,7 miljarder dollar (motsvarande 512 miljarder kronor) under kvartalet, enligt Thomson Reuters.

Iphoneförsäljningen under kvartalet väntas ha fallit 10 procent till cirka 37 miljoner lurar, vilket väntas pressa intäkterna från Iphoneförsäljningen till 26,2 miljarder dollar, enligt en analys gjord av storbanken Morgan Stanley.

Spel och tv-program

Facit väntas i kväll när Wall Street avslutat tisdagens handel, efter klockan 22 svensk tid.

Apple har på senare tid tydligt deklarerat att man strävar mer mot att bli mer av en leverantör av tjänster och innehåll i stället för datorer och telefoner. Denna ambition ligger bakom bolagets hårda satsningar på musik- och app-försäljning, vilket på senare tid har följts upp av försäljning av tidningsprenumerationer. Bolaget siktar även på försäljning av spel och tv-program i framtiden.

Tillväxten vad gäller Apples tjänsteförsäljning har dock fallit tillbaka under 20 procent de senaste kvartalen och under andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret var tillväxten på den lägsta nivån på två år. Enligt tidningen Barron's har analytiker också noterat en markant minskad tillväxt i App Store-försäljningen under året.

Som vanligt handlar dock Apples delårsrapport kanske mest om hur det går med Iphoneförsäljningen. Där väntas säsongseffekter och negativa effekterna av handelskriget mellan USA och Kina bli synliga.

5G-lurar nästa år

En ny serie Iphone-lurar från Apple ska enligt vanligtvis initierade nättidningar komma i september. De antas få modellnamnet Iphone 11. Enligt vissa bedömare väntas därefter 5G-lurar börja säljas av Apple nästa år, med teknik från Qualcomm.

Dagarna inför kvällens delårsrapport från Apple har bolaget gjort upp om att köpa en enhet som tillverkar mobilmodem av teknikjätten Intel med 2 200 anställda. Affären har värderats till en miljard dollar.

Denna nya enhet, med vilken Apple också tar över rättigheter, utrustning och nyckelavtal relaterade till mobilmodemaffären, väntas ha tagit fram egna 5G-modem för mobiltelefoner till 2021.