Jonas Engström en vinnare mot gamla gänget

I våras var han med och spelade upp Oskarshamn i SHL innan han valde att skriva på ett kontrakt med Växjö.

Jonas Engström debuterade för sitt nya lag mot sitt gamla lag. 3–2 till Växjö innebar att Engström lämnade arenan som vinnare.

Jonas Engström har inlett sin säsong med skadefrånvaro och från sidan fått se sitt lag förlora. När det väl blev dags för debut ställdes han mot sitt tidigare gäng, som gått som tåget i sina inledande matcher i högsta serien.

– Jag har nog med mitt, men klart jag sett resultat och sekvenser från deras matcher, säger han.

Otäck skada

Ett segerhungrigt Växjö dominerade den första perioden stort och radade upp klara målchanser. Oskarshamns målvakt Fredrik Pettersson-Wentzel storspelade, men var chanslös när lagkapten Erik Josefsson tog hand om en biljardliknande passning via sargen och satte 1–0 till Växjö.

Några minuter in i den andra perioden utspelades otäcka scener på isen. Oskarshamns back Oskar Nilsson tacklades in i sargen och sjukvårdare rusade in. Växjös tränare Sam Hallam samt Oskarshamns assisterande tränare Fredrik Hallberg var på presskonferensen eniga om att Brendan Shinnimin hade kunnat välja att inte utsätta Nilsson för en tackling i det läge han befann sig, i obalans nära sargen. Shinnimin tilldömdes matchstraff för tilltaget.

Engström stöttade

Jonas Engström var en av de spelare som stöttade Oskar Nilsson då han lämnade isen efter en stunds spelavbrott.

– Det är aldrig kul när någon skadas och extra tufft när det handlar om en så nära vän, klart att man vill vara där, säger Jonas Engström.

Skadeläget för Oskar Nilsson var en stund efter slutsignalen oklart.

Jakob Forsbacka-Karlsson samt Emil Pettersson gav Växjö tvåmålsledningar, men Oskarshamns Tyler Kelleher reducerade två gånger om och såg till att nykomlingen var med ända in till målsnöret.

– Jag tycker vi gjort bättre insatser. Hockey går ut på att vinna och det är dags för oss som lag att ta ansvar. Spela med tålamod, spela rejält. Det handlar om att betala priset för att vinna, där har vi steg att ta. Vi kom undan med blotta förskräckelsen, säger Växjös tränare Sam Hallam.

Resultatet innebar att Växjö lämnade över jumboplatsen i tabellen till Linköping. Oskarshamn har nu för första gången någonsin lämnat en SHL-match utan att ta poäng.