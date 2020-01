Varning för ishalka på många håll i landet

Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix/TT

SMHI varnar för ishalka i Norrland och på västkusten.

Totalt har 14 klass 1-varningar utfärdats för de värst drabbade områdena.

Växlande temperaturer och underkylt regn är orsaken till de hala vägarna.

– Vi har ett väderläge som bidrar till att det snabbt fryser på vägarna. Det gäller att ta det väldigt försiktigt om man ska ta sig ut i trafiken, tänk också på att det här drabbar gångbanorna, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

Mer nederbörd

Varningarna för ishalka i västkustområdet gäller främst under söndagseftermiddagen. På kvällen väntas mildare temperaturer leta sig in över landet. Men i de norra delarna av landet lär klass 1-varningarna hålla i sig även under trettondagen då mer nederbörd väntas.

– Underkylt regn kan bidra till att det blir lite extra besvärligt i norra Norrland under måndagen, säger Alexandra Ohlsson och uppmanar trafikanter i norr att fortsätta vara försiktiga i början av nästa vecka.

Det är även läge att ta det varsamt i trafiken i områden som ännu inte omfattas av klass 1-varningarna. Under söndagskvällen väntas nederbörden i sydvästra delen av landet leta sig österut över landet, vilket kan leda till plötslig halka.

Flera trafikolyckor har redan ägt rum under söndagen på olika håll i landet.

Stor lavinfara

Samtidigt som ishalka råder varnar Naturvårdsverket för stor lavinfara i västra Härjedalsfjällen.

– Ingen olycka har inträffat under dagen, men fyra laviner har hittills observerats i dag, säger Per-Olov Wikberg vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst och avråder folk från att vistas i närheten av branta sluttningar i området.

Stor lavinfara är den nästa högsta nivån på den femgradiga lavinskalan.