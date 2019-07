Världsstjärnan ställde in konsert efter hot

Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/TT

Amerikanska rapparen Cardi B, eller Belcalis Marlenis Almánzar som hon egentligen heter, fortsätter att ställa in konserter.

Under våren och sommaren har världsstjärnan ställt in ett flertal spelningar, bland annat ett planerat framträdande på Way out west i Göteborg, av personliga skäl. Under tisdagen tvingades hon ställa in en konsert i Indiana i USA på grund av ett ospecificerat hot mot artisten.

"Kära Indianabor, jag är så ledsen för i dag. Tyvärr uppstod ett hot mot säkerheten som nu är under utredning. Min och er säkerhet i första hand", skrev Cardi B på Twitter natten till onsdagen, svensk tid.

Lokal polis bekräftar att konserten ställts in på grund av ett "obekräftat hot mot artisten".

"Det finns inget omedelbart hot mot allmänheten, det är inte en aktiv incident. Utredning pågår", skriver polisen i Indianapolis på Twitter.

Tidigare under dagen hade Cardi B, som öppet stöder demokraternas presidentaspirant Bernie Sanders, uppmanat sina över sex miljoner följare på Twitter att titta på demokraternas tv-debatt. Det är oklart om uppmaningen och hotet har något samband.

Nytt datum för konserten är satt till den 11 september.