Världen sörjer Marie Fredriksson

Foto: Geert Vanden Wijngaert / TT

Världens medier uppmärksammar Marie Fredrikssons död och i sociala medier sörjer hundratusentals.

Sångerskans död omskrivs i flera av världens största tidningar: brittiska The Sun och The Guardian, tyska Bild, spanska El País, amerikanska New York Times, argentinska Clarín och en lång rad andra tidningar.

Roxettes musik erövrade världen under slutet av 80-talet och blev en av Sveriges största musikexporter under 90-talet. Bandet hade flera listettor på den amerikanska Billboardlistan. Tillsammans med bandkollegan Per Gessle turnerade Marie Fredriksson jorden runt flera gånger.

Roxette har sålt över 80 miljoner skivor världen över.