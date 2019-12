Tv-toppen: "På spåret" går som tåget

Långköraren "På spåret" går fortfarande hem i stugorna, med över två miljoner tittare i helgen. Julkalendern ses av en miljonpublik nästan varje dag, och letar sig in på fem platser. Noterbart är att tv-bråket mellan Com Hem och Telia om sändningsrättigheter gör att inget av TV4:s program letar sig in på topplistan den här veckan.