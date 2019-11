Tusse: Det här är inte ett genombrott

Foto: Janerik Henriksson/TT

Tusse Chiza tror inte att han vinner "Idol".

I stället har han en plan för hur han ska gå vidare med artisteriet.

Tuses Chiza har hyllats av juryn genom hela "Idol"-säsongen. Men trots att Kishti Tomita lovordade hans inlevelse, närvaro och musikalitet i förra veckans framträdande, samt utbrast "You are higher love!" med anspelning på låtvalet, var tittarna tveksamma.

För första gången hängde 17-åringen från Tällberg löst – men det blev till slut Astrid Risberg som tvingades lämna tävlingen.

– I mitt huvud tänkte jag att "this is it", jag har tänkt på Astrid som vinnare av "Idol" ganska länge. Det var tråkigt att hon fick lämna, men jag är ganska nöjd med min resa hittills, säger Tusse Chiza.

Veckans tema är kärlek och deltagarna kommer att sjunga två låtar var. Den ena ska tillägnas deras fans, den andra ska sjungas till en person som betyder extra mycket för dem.

Tackar mammorna

Tusse Chiza har valt att tillägna Adeles "Make you feel my love" sin bonusmamma och sin biologiska mamma. 17-åringen kom till Sverige som barn efter att ha flytt från Kongo. Under tumultet kom han bort från sina biologiska föräldrar, och anlände ensam till det nya landet.

Han var fem år senast han träffade sin biologiska mamma, som gick bort 2016.

– Jag tror att det känns skönt att göra det som någon sorts tack, att hylla båda mammorna, säger han.

TT: Hur tror du att din bonusmamma kommer att reagera?

– Jag tror inte att hon kommer att vara så förtjust över att det är kameror där som vill filma hennes reaktion, men jag tror att hon kommer att tycka att det är en fin stund.

Nu är det bara fyra personer kvar i årets "Idol", men Tusse Chiza har räknar bort sina vinstchanser.

– Det här har varit så mycket större än en artisttävling. Vi har fått interagera med musiklivet i Stockholm och Sverige, vi har gått på galor och gjort massor utöver det som visas på tv. Man har fått träffa folk som man kanske kommer att arbeta med senare, säger han.

"Är läskigt bra"

Efter "Idol" planerar han att försvinna från rampljuset ett tag, för att i stället tillbringa mycket tid i studion.

– Det är enkelt att tänka att "Idol" är ens genombrott, men jag ser inte det här som ett genombrott överhuvudtaget. Jag vill bygga ett artisteri och det här är bara början av början. Ni kommer inte att se mig på ett tag, och när jag är tillbaka hoppas jag att ni lyssnar. Det kommer att ta tid att hitta mitt sound, säger han.

TT: Vem tror du vinner "Idol"?

– Jag tror att Dao vinner. Hon har en så stark, karaktäristisk röst. Hon är så mäktig för att vara 18 år gammal, det är nästan läskigt hur bra hon är.