Tusse Chiza: Mina bästa fredagar är bakom mig

Fakta

Freddie Liljegren

Eget val:

”Isn’t she lovely” (Stevie Wonder)

Juryns val:

Låt att glänsa med – ”Viva la vida” (Coldplay)

Utmaning – ”Astrologen” (Magnus Uggla, Darins version)

Dao Di Ponziano

Eget val:

”Creep” (Radiohead, Vincint Cannadys version)

Juryns val:

Låt att glänsa med – ”Love me like you do” (Ellie Goulding)

Utmaning – ”Ain’t my fault” (Zara Larsson)

Tusse Chiza

Eget val:

”Human” (Rag’n’Bone Man)

Juryns val:

Låt att glänsa med – ”I want you back” (The Jackson 5)

Utmaning – ”Ängeln i rummet” (Eva Dahlgren, Lalehs version)