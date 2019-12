Trump firar jul i triumf – trots riksrätt

Foto: Andrew Harnik/AP/TT

Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/TT

Ställd inför en historisk riksrättsprocess kunde det ha blivit en bitter jul för Donald Trump.

Men USA:s president kan samtidigt glädja sig åt en resultatrik vecka vid makten.

Trump fick en tidig julklapp från kongressen medan han packade sina väskor inför golfsemestern på sin egendom Mar-a-Lago.

Presidenten kunde sent på fredagen, ombord på flyget mot Florida, skriva under ett gigantiskt utgiftspaket för nästa år som stoppar en hotande nedstängning av statsapparaten. Detta sedan senaten i sista stund kommit överens om en budgetfinansiering på totalt 1,4 biljoner (trillion) dollar.

På torsdagen godkändes dessutom det nya frihandelsavtalet mellan USA, Mexiko och Kanada (USMCA), av representanthuset – samma demokratkontrollerade kammare som en dag tidigare röstade för att ställa Trump inför riksrätt.

USMCA har varit ett profilförslag för president Donald Trump sedan han tillträdde och beskrev det tidigare avtalet Nafta som det sämsta någonsin.

Inbjudan från ärkefienden

Som grädde på moset kunde presidenten under fredagen även godkänna en ett nytt militärt utgiftspaket som innehåller satsningar på ett rymdförsvar, även det en av hans hjärtefrågor.

– Med stora hot mot vår nationella säkerhet är amerikansk överhöghet i rymden absolut nödvändig, och vi ligger längst fram. Vi leder inte med tillräckligt mycket, men inom kort kommer vi att leda stort, sade Trump, enligt nyhetsbyrån AFP.

Samma eftermiddag bjöd representanthusets talman, demokraten Nancy Pelosi, traditionsenligt in Trump att hålla sitt årliga State of the union-tal inför kongressen, som denna gång blir av den 4 februari. I det artiga brevet från Pelosi är det svårt att ana att hon bara två dagar tidigare ledde det sammanträde där representanthuset beslutade att ställa Trump inför riksrätt – som den tredje presidenten hittills i USA:s historia.

"Jag har kul"

Trump anklagas för att ha missbrukat presidentämbetets makt och ha satt sina egna intressen före landets i kontakter med Ukrainas regering.

Trump har reagerat ilsket mot anklagelserna, men också försökt visa sig obekymrad.

– Jag vet inte hur det är med er, men jag har kul. Jag är inte orolig, sade han till sina anhängare i Michigan efter beskedet om riksrätt.

Och visst har presidenten anledning att ta saken med ro.

Kan gynnas

Det är högst osannolikt att han kommer att fällas i processen. Republikanerna, som nu är helt samlade bakom sin president, är i majoritet i senaten där beslutet fattas.

Många politiska bedömare har dessutom påpekat att riksrättsprocessen på sikt kan komma att gynna presidenten. De tv-sända riksrättförhören har om något ökat Trumpväljarnas sympatier för presidenten och därmed deras beslutsamhet att rösta på honom i valet i november.

Visserligen ligger Trumps popularitetssiffror fortfarande runt blygsamma 40 procent. Men han har en fördel i att USA:s ekonomi går starkt, med låg arbetslöshet och börskurser som fortsätter peka uppåt.

En välmående ekonomi brukar ge amerikanska presidenter mycket goda chanser att bli omvalda.