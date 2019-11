Trevor Noah till Sverige i vår

Foto: Charles Sykes

Trevor Noah, komiker och programledare för det amerikanska satirprogrammet "The Daily Show" kommer till Stockholm och Göteborg under sin nya världsturné. I januari 2020 inleder han sin turné med föreställningen "Loud & clear" i Buffalo, New York, för att sedan resa vidare i USA, Indien och England. Den 29 maj uppträder han i Globen, Stockholm, och den 1 juni i Scandinavium, Göteborg.

Trevor Noah kommer från Sydafrika där han också inledde sin karriär som både ståuppkomiker och programledare. 2011 flyttade han till USA där han blivit uppskattad bland annat för sitt utifrånperspektiv på det amerikanska politiska läget.