Tove Lo: Härlig beskrivning av pussy power

Foto: Jack Plunkett

En av svensk pops klarast lysande stjärnor är tillbaka med sitt fjärde album. För Tove Lo känns det som ett nytt andetag.

Efter att ha släppt två album under kort tid kände sig Tove Lo i början av 2018 tömd på energi inför det egna låtskrivandet.

– Jag var ganska trött på mig själv och att vara i mitt eget huvud, säger hon på telefon från Los Angeles.

Men efter en paus där hon skrev för andra och ägnade sig åt en rad samarbeten smög sig lusten och inspirationen att göra egen musik tillbaka. Sagt och gjort, den 20 september släpps hennes fjärde album "Sunshine kitty". Ett lite soligare album än de andra, har hon tidigare sagt till TT, men stämmer det verkligen?

– Jag har sagt att den känns lite gladare än tidigare plattor, men nu när jag har lyssnat på den ganska mycket så inser jag att den har en del mörker också. Det är nog mer processen som har varit annorlunda för mig. Jag har varit på en bättre plats i livet och skrivit från en lugnare plats helt enkelt, säger Tove Lo.

Naivt kring kärlek

Hon berättar att albumet innehåller fler låtar som känns mer hoppfulla och mer naiva kring kärlek. Men där finns också låtar om att vara rädd att luta sig mot personer och om att anpassa sig till ett liv i solsken i en ny stad.

– Jag är så van vid att all inspiration och allt skrivande kommer ur kaos och jag har känt att det är så jag skapar bäst. Det var ganska häftigt att upptäcka att jag fortfarande kan skriva om alla typer om känslor fast jag är glad. Det var en ny upplevelse, säger Tove Lo och skrattar.

Hemorten var New York innan hon hittade solskenet och det nya livet i Los Angeles där hon har bott i snart tre år nu, i tre olika stadsdelar.

– Jag bodde ett år i Downtown för jag trodde att det skulle vara som New York. Det var det inte. Sedan bodde jag i Silver Lake ett år.

Men den trendiga stadsdelen öster om Hollywood kändes inte helt rätt, Tove Lo är trots allt uppvuxen i Stockholm.

– Jag har bott nära vattnet i hela mitt liv, Stockholm är ju en massa öar, och jag kände mig lite instängd. Nu bor jag i Venice och det har väl känts mest som hemma förutom att alla mina kompisar bor i Silver Lake och det är typ en timmes bilresa.

"Pussy power"

Solskensstaten i all ära, inspirationen till titeln på "Sunshine kitty" fick Tove Lo när hon kollade på "Girls" och Lena Dunhams rollfigur Hannah berättade om hur skådespelaren Shailene Woodley brukar sola naken och ta in solenergin genom sin vagina. "That's not makeup, that's sun in her pussy", säger Hannah i serien.

– Jag tyckte att det var en så jäkla härlig beskrivning av pussy power så på den vägen blev det, säger Tove Lo.

Efter den tanken kom hon på idén att skapa en animerad lokatt till albumets omslag.

– Jag vill alltid skapa något slags värld, så att det inte bara är ett gäng låtar.

Lojala fans

Tove Lo belönades med två Grammisar för sitt album "Blue lips (Lady wood phase II)", och utsågs dessutom till Sveriges mest framgångsrika kvinnliga låtskrivare 2018. Men hon känner ingen större press, det går i vågor menar hon.

– Det enda jag kan göra är musik som betyder mycket för mig och som känns rätt och är ärlig och som jag står för till 100 procent, säger Tove Lo och fortsätter:

– Jag har ju lojala fans som jag känner att jag alltid har med mig som är så jäkla fina och alltid stöttar mig.

Turné i vår

Framöver är det full rulle för artisten. Hon ska släppa fler singlar, spela in videor och resa till Australien och Sydamerika. Hatta omkring, som hon själv säger. Dessutom ska nästa års turnerande, i både Europa och USA, planeras.

Om hon kommer att hinna skriva någon ny musik på ett tag är mer oklart, men viljan finns där.

– Det är så konstigt för det börjar klia i fingrarna nu igen, även fast jag precis har gjort klart ett album, säger Tove Lo.