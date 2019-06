Topplistorna: Laleh högsta nykomling

Foto: Claudio Bresciani/TT

Hov1 ligger kvar som etta på albumlistan med "Vindar på Mars" och Ed Sheeran och Justin Biebers låtsamarbete "I don't care" toppar singellistan.

Högsta nykomling på albumlistan är Laleh med "Vänta!" på fjärde plats.

Album

1. (1) Hov1: "Vindar på Mars"

2. (4) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

3. (2) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go?"

4. (Ny) Laleh: "Vänta!"

5. (6) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

6. (5) Mares: "Sunnanvind"

7. (3) Rammstein: "Rammstein"

8. (12) Veronica Maggio: "Satan i gatan"

9. (7) Ricky Rich & Aram Mafia: "Shhh"

10. (Ny) Streaplers: "Jubileumsfavoriter"

11. (10) Molly Sandén: "Större"

12. (9) Dree Low: "No hasta mañana 2"

13. (8) Tyler, the Creator: "Igor"

14. (22) Veronica Maggio: "Handen i fickan fast jag bryr mig"

15. (11) Avicii: "Avici (01)"

16. (13) Hov1: "Hov1"

17. (Ny) Miley Cyrus: "She is coming"

18. (15) Avicii: "True: Avicii by Avicii"

19. (14) ZE: "Sverige vet"

20. (17) Billie Eilish: "Don't smile at me"

Singlar:

1. (1) Ed Sheeran och Justin Bieber: "I don't care"

2. (2) Lil Nas X: "Old town road"

3. (4) Avicii featuring Aloe Blacc: "SOS"

4. (3) Hov1 & Veronica Maggio: "Hornstullsstrand"

5. (87) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

6. (5) Avicii featuring Aloe Blacc: "SOS"

7. (9) Veronica Maggio: "Tillfälligheter"

8. (7) Billie Eilish: "Bad guy"

9. (216) Mares: "Sunnanvind"

10. (21) Molly Sandén: "Va det då?"

11. (11) Molly Sandén: "Rosa himmel"

12. (10) Hov1: "Dö ung"

13. (6) Duncan Laurence: "Arcade"

14. (8) Mahmood: "Soldi"

15. (12) Hov1: "Neon"

16. (13) Ed Sheeran featuring Chance the Rapper & PNB Rock: "Cross me"

17. (14) Einár: "Rör mig"

15. (18) ZE: "74 bars"

16. (13) Ed Sheeran featuring Chance the Rapper & PNB Rock: "Cross me"

17. (14) Einár: "Rör mig"

18. (15) ZE: "74 bars"

19. (19) Lady Gaga & Bradley Cooper: "Shallow"

20. (Åter) 1 Cuz, Dree Low & Einar: "Akta mannen"

Källa: GLF