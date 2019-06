Topplistorna: Einár fortsatt i topp

Foto: Joel C Ryan

Den svenske rapparen Einár fortsätter dominera även om han petats ner till andra plats på singellistan. Där gick Ed Sheeran och Justin Bieber upp i topp.

Album:

1. (1) Einár: "Första klass"

2. (2) Avicii: "Tim"

3. (4) Hov1: "Vindar på Mars"

4. (7) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

5. (3) Bruce Springsteen: "Western stars"

6. (8) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go?"

7. (5) Veronica Maggio: "Fiender är tråkigt".

8. (9) Aden X Asme; "12 till 12"

9. (20) Dani M & Simin Superti: "Pusher II"

10. (33) Ted Gärdestad: "Ted"

11. (11) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

12. (12) Mares: "Sunnanvind"

13. (6) Gyllene Tider: "Samma skrot och korn"

14. (Ny) Lil Nas X: "7EP"

15. (14) Veronica Maggio: "Satan i gatan"

16. (13) Rammstein: "Rammstein"

17. (15) Laleh: "Vänta!"

18. (16) Molly Sandén: "Större"

19. (Ny) Gyllene Tider: "Parkliv Mjölby Folkets Park, 31 juli 1981"

20. (17) Avicii: "Avici (01)"

Singlar:

1. (2) Ed Sheeran & Justin Bieber :

2. (1) Einár: "Första klass"

3. (3) Avicii: "Tim"

4 (Ny) Shawn Mendes & Camila Cabello: "Señorita"

5. (5) Lil Nas X: "Old town road"

6. (13) Mares: "Sunnanvind"

7. (Ny) Ant Wan: "Mama"

8. (10) Victor Leksell: "Klär av dig"

9. (17) Ozzy featuring Timbuktu: "Bråkmakargatan"

10. (4) Veronica Maggio: "Tillfälligheter"

11. (8) Hov1 & Veronica Maggio: "Hornstullsstrand"

12. (6) Avicii: "Heaven"

13. (14) Billie Eilish: "Bad guy"

14. (7) Avicii featuring Agens, Vargas & Lagola: "Tough love"

15. (11) Einár: "F mitt X"

16. (15) Molly Sandén: "Rosa himmel"

17. (Ny) Guleed: "Tider som dessa" (feat Cherry)

18 (9) Einár featuring Adaam: "Hiphop"

19. (Ny) Zara Larsson: "All the time"

20. (Ny) Dree Low: "På oss"