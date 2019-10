Toni Morrisons visdomsord blir bok

Foto: Carolyn Kaster/AP/TT

Nobelpristagaren Toni Morrisons samlade citat ges ut i bokform i december, skriver .

"The measure of our lives: a gathering of wisdom" består av 128 sidor med citat från hela hennes författarkarriär. Förordet är skrivet av den brittiska författaren Zadie Smith.

Titeln är hämtad från ett av Morrisons mest berömda citat: "We die. That may be the meaning of life. But we do language. That may be the measure of our lives".

Erroll McDonald, redaktör på förlaget Knopf Doubleday Publishing Group, berättar för nyhetsbyrån AP att boken ska tjäna som en introduktion för nya Morrison-läsare och som en minnesgåva till författarens trogna läsare.

Toni Morrison vann Pulitzerpriset 1988 för romanen "Älskade" och tog emot Nobelpriset i litteratur 1993. Hon dog i augusti 88 år gammal.