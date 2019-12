Tomtens brev på villovägar på Manhattan

Fakta

Dikten "Julaftonsnatt" (Twas the Night Before Christmas) publicerades för första gången anonymt i en New York-tidning dagen före julafton 1823. Det har tvistats om vem författaren är, men numera har Clement Clarke Moore (1779-1863) tillskrivits äran.

Sedan den publicerades för första gången har dikten inte bara spridit julstämning. Den anses också till stor del ha format den västerländska idén om jultomten och introducerade exempelvis de åtta renarna (men inte Rudolf).

Källa: CBC