Tjatsex får artist att ändra jullåt

Homofobi och tjatsex? Ett par av världens mest populära jullåtar väcker kontrovers på grund av sina texter– och görs nu i vissa fall om för att passa en ny tid.

I början av december röstades "Fairytale of New York" än en gång fram som den bästa jullåten av radiolyssnare i Storbritannien. Detta trots att textraden "You scumbag, you maggot, you cheap lousy faggot" har fått många att protestera mot den nedsättande benämningen på en homosexuell man.

Textförfattaren och sångaren Shane MacGowan har sagt att han inte har något emot om ordet censureras när låten spelas i radio. Men han tar även kvinnan i texten, som gestaltas av den bortgångna Kirsty MacColl, i försvar.

– Orden användes av henne för att det passade sättet hon skulle kunna prata och hennes personlighet. Det var aldrig meningen att uppröra. Kvinnan i låten var inte menad att framställas som en trevlig person. Hon kommer från en specifik generation vid en specifik tidpunkt i historien och hon är nere i skiten och desperat, sade han i ett uttalande i fjol.

Strömstedt översatte

Niklas Strömstedt har själv skrivit en av Sveriges mest spelade jullåtar, "Tänd ett ljus", och även översatt "Fairytale of New York" till svenska inför sin julshow. Han säger att han då inte funderade speciellt mycket över hur han skulle översätta det kontroversiella ordet.

– Jag sjunger "luffare och dåre" och "ditt fyllo, ditt fån, ditt billiga spån" i min text. Det är en intressant diskussion, för det handlar om ifall man i en fiktiv situation ska kunna skriva in en människa som är obekväm eller vars åsikter inte stämmer överens med dem man "ska" ha för tillfället. Det tycker jag förstås att man borde kunna, säger han.

Musikjournalisten Anna Charlotta Gunnarson har lett radioprogrammet "Pop och politik". Hon menar att det är upp till varje radiostation att bestämma huruvida man vill ägna sig åt censur av låttexter.

– Men själv tycker jag om att sätta saker i en kontext. Man kan spela låten och prata om vad som är problematiskt. Att göra åverkan på ett verk är jag inte riktigt bekväm med. Sedan om en artist själv väljer att spela in en ny version är en annan sak, säger hon.

Bytt ut textrad

Det har den amerikanske sångaren John Legend nyligen gjort med julklassikern "Baby, it's cold outside". Många har tolkat texten som att den handlar om en man som försöker övertala en kvinna att stanna över natten – vissa har även tolkat det som att han lagt någon form av drog i hennes glas. Därför har Legend bytt ut en del av texten till "It's your body, your choice".

– För oss som tolkar den gamla texten i dag så är det lätt att man uppfattar det som en övergreppssituation. Men på den tiden kunde en tjej inte sova över hos en kille om det inte fanns ett riktigt bra skäl. Det är som en brottningsmatch med normer och de som hörde den då förstod att man drev med den situationen. Det är vad jag har läst mig till när jag tittat närmare på låten, säger Anna Charlotta Gunnarson och fortsätter:

– Det är samtidigt alltid spännande när låtar får ett nytt liv. Det låter som att John Legend tar den till nutiden så att den får leva kvar.

Fakta Fakta: "Fairytale of New York" Låten skrevs i mitten av 1980-talet av The Pogues-medlemmarna Shane MacGowan och Jem Finer. Låten är skriven som en duett och handlar om en man och en kvinna som hamnat i fyllecell. De är båda irländska immigranter som bor i New York City. Sångerskan Kirsty MacColl bjöds in för att sjunga duett med MacGowan. Låten nådde aldrig förstaplatsen på topplistan i Storbritannien, där låg Pet Shop Boys cover på "Always on my mind". Men den har sedan dess blivit den mest spelade jullåten under 2000-talet och har många gånger toppat listor över de bästa jullåtarna. Visa mer...