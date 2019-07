Thorssell svensk mästare i speedway

Foto: Marc Femenia/TT

Svensk speedways största namn, Fredrik Lindgren, fanns inte med under SM-tävlingarna i Hallstavik. 33-åringen ådrog sig en hjärnskakning under en ligamatch i Polen och fanns inte med på startlinjen under SM.

I stället blev Jacob Thorssell, till vardags i Dackarna, svensk mästare för första gången i karriären. 26-åringen vann finalen före sjufaldige mästaren Andreas Jonsson och Kim Nilsson. Linus Sundström blev fyra.

Thorssell tog sig till final som siste man. Enligt var han en av fyra förare som fick chansen i ett sista chansen-heat med en plats i finalen i potten. 26-åringen tog chansen och gick vidare till final och där fortsatte han att hålla hög fart.

I finalen var Andreas Jonsson snabbast i starten och tog täten. Men Thorssell utmanade, övertog ledningen och behöll den hela vägen in i mål för sin första SM-titel.