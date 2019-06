Thom Yorke projicerar albumreklam på Big Ben

Foto: Owen Sweeney/AP/TT

Den 27 juni släpps Radioheadsångaren Thom Yorkes skiva "Anima". Tematiken uppges röra sig kring dystopi och ångest. För Londonborna har det varit svårt att undvika nyheten, eftersom annonseringen har tagit till okonventionella metoder.

Under veckan fick flera av stadens sevärdheter, såsom Marble Arch och Big Ben, agera duk åt stora, projicerade reklamtexter för "Anima", skriver . Det mystiska budskapet i annonserna sägs komma från ett företag som specialiserar sig på drömmar och inrymmer texter som "Har du problem med att minnas dina drömmar? Det är en känsla vi känner till alltför väl i Anima." I projiceringarna har det också funnits ett telefonnummer, som leder till ett förinspelat meddelande där låten "Not the news" från "Anima" förekommer.

I samband med albumet släpper Yorke också en Netflixfilm, regisserad av Paul Thomas Anderson.