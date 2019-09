Foto: Matt Slocum/AP/TT

The Who släpper sitt första fullängdsalbum på 13 år. "Who" kommer den 22 november och skivans första singel har precis släppts, skriver .

Brittiska The Who slog igenom med singlar som "My generation" och "The kids are alright" i mitten av 60-talet. Senaste albumet "Endless wire" kom 2006.