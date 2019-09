The Strokes hintar om nytt album

Foto: Amy Harris/AP

Ett nytt album av amerikanska rockbandet The Strokes tycks släppas inom en snar framtid, rapporterar .

Nyligen uttalade sig bandets gitarrist Nick Valensi om det efterlängtade albumet i en radiointervju. När programledaren berättade i intervjun att han hört att bandet har ett nytt album färdigt utbrast bandmedlemmen "oj, har du hört det?" och tillade "vem sa det till dig?".

När programledaren svarade att informationen kom från tillförlitliga källor svarade Nick Valensi kryptiskt:

– När? Det vet jag inte. Om... är, skulle jag säga, med stark säkerhet.

Senast The Strokes släppte ett album var 2013 med plattan "Comedown machine", varpå ep:n "Future present past" släpptes 2016. I våras överraskade bandet live med att spela en ny låt – "The adults are talking".