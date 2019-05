Terrorplaner ska nu prövas av hovrätten

Foto: Ingela Landström/TT

Tre män åtalades för att ha planerat ett attentat i Sverige. Men bara en av dem fälldes – tingsrätten ansåg det bevisat att 46-åringen stått i kontakt med terrororganisationen IS och införskaffat kemikalier.

Nu ska hovrätten pröva fallet, där flera personer även misstänks ha sänt pengar till IS.

Samtliga sex som från början åtalades för olika terrorrelaterade brott kommer att vara med även vid denna prövning, då antingen de själva eller åklagaren överklagat domen mot dem.

Den huvudåtalade 46-åringen har lämnat in en åtta sidor lång överklagan. I den slår hans försvarsadvokat Tomas Olsson ned på tingsrättens dom i ett 30-tal punkter. Bland annat hur den bedömt mannens IS-koppling baserat på hans kommunikation med en "IS-medlem" och IS-propaganda i 46-åringens telefon, vilket var viktiga omständigheter i den fällande domen.

"Peka på sympati"

"Dessa omständigheter kan på sin höjd peka på en sympati för IS; men kan inte på något sätt anses bevisa att X (46-åringen) avsett att utföra något attentat för IS räkning eller i IS namn", skriver advokaten i överklagan.

Misstankarna om attentatsplanen blev kända efter att polisen en aprilmorgon förra året slog till mot en lägenhet i Akalla i Stockholm och en fastighet i jämtländska Strömsund. Tre män anhölls som misstänkta för att ha planerat ett terrordåd någonstans i Sverige. Enligt åklagaren hade de försett sig med kemikalier, tagit del av bombinstruktioner och chattat med IS-terrorister.

Svag bevisning

I tingsrätten dömdes 46-åringen för förberedelse till terroristbrott och terrorfinansiering. De andra två som åtalats för förberedelse friades då rätten inte ansåg att bevisningen var tillräckligt stark när det gällde deras inblandning. De misstänktes också för terrorfinansiering, vilket en av dem dömdes för.

Tre andra män åtalades också för terrorfinansiering, två av dem dömdes och en frikändes helt.

Förhandlingen väntas pågå till den 24 maj. Även om det är hovrätten som nu kommer ta sig an ärendet sker själva förhandlingen precis som tidigare i säkerhetssalen vid Stockholms tingsrätt. Där förs de tilltalade in i rättssalen via en särskild gång och åhörare och rätt hålls separerade av en glasvägg.