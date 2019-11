Hade journalist i kikarsikte innan bilbomben

Foto: Rene Rossignaud/AP/TT

De misstänkta mördarna var beredda att skjuta den maltesiska journalisten Daphne Caruana Galizia genom ett fönster i hennes hem – men valde sedan att placera en bomb under sätet i hennes bil.

En av de tre misstänkta har vittnat mot bröderna "Kinesen" och "Bönan" och redogör i detalj för mordet.

Vem som beställde eller beordrade mordet på Daphne Caruana Galizia 2017 framgår inte av taxiföraren Vince Muscats vittnesmål. Han berättar att han en sommardag samma år släppte av sin vän Alfred Degiorgio, i kriminella kretsar känd som "Bönan" (Il-Fulu), på ett kafé utanför Maltas huvudstad Valletta. När han kom tillbaka några minuter senare hade Degiorgio avtalat om att mörda önationens kanske mest kända journalist.

Enligt Muscat betalade uppdragsgivaren motsvarande ungefär 1,5 miljoner kronor för mordet.

Den 16 oktober sprängdes Caruana Galizia i luften när hon satt i sin bil. Några veckor senare greps tre personer som nu står åtalade för inblandning i mordet: Vince Muscat, Alfred Degiorgio och den senares bror George Degiorgio, ledare för ett kriminellt nätverk och känd som "Kinesen" (Il-Ciniz).

I kikarsiktet i fönster

Taxiföraren Muscat har berättat att de tre började följa efter och spana på journalisten. Planen var till en början att skjuta henne, säger han: De tillhandahölls ett gevär med kikarsikte och hade hittat ett läge utanför hennes hem där de placerade sandsäckar för en krypskytt att ha som stöd. I ett fönster kunde de se henne arbeta.

Av oklar anledning skrotade de dessa planer för att i stället planera ett bombdåd. De försågs med en sprängladdning av en kriminell maltesisk organisation, som i sin tur fått den från maffian i Italien, enligt Muscat.

Tidigt på morgonen den 16 oktober åkte Muscat och bröderna Degiorgio till Daphne Caruana Galizias hem, vilket polisen har berättat i domstol. Hennes son hade parkerat bilen ute på gatan i stället för i garaget just den kvällen – och Muscat har berättat hur en av bröderna bröt sig in i den och placerade laddningen under förarsätet.

Enligt åklagarna befann sig George Digiorgio på en yacht i hamnen i Valletta när Caruana Galizia begav sig hemifrån på eftermiddagen samma dag. Han uppges därifrån ha skickat ett sms till en anordning på sprängladdningen som gjorde att den detonerade.

Annan förare benådad

Taxiföraren Muscat delgav polisen de nya uppgifterna redan i april 2018, till följd av en uppgörelse som innebar att han skulle benådas i det fall de skulle användas som bevis. En källa som har detaljerad insyn i polisutredningen vidarebefordrade allt till nyhetsbyrån Reuters, som avvaktat med publicering för att inte skada utredningen.

Maltas premiärminister Joseph Muscat (inga släktkopplingar) har hittills sagt nej till Vince Muscats begäran om nåd. I stället har en annan taxiförare, Melvin Theuma, benådats. Denne har erkänt att han agerade mellanhand för de som beordrade mordet och de som utförde det och ska vittna i domstol nästa vecka. Hans inblandning har bekräftats av Vince Muscat, som säger att Theuma lämnade över betalningen till en av Degiorgio-bröderna några dagar efter mordet.

Melvin Theumas uppgifter ledde polisen till den kände affärsmannen Yorgen Fenech, som gripits och hörs av polis.

Juridiska ombud för Vince Muscat, Alfred Degiorgio och George Degiorgio har avböjt att kommentera uppgifterna från förhören.