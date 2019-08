Tarantino om Bruce Lee: Var arrogant

Foto: Eric Jamison/AP/TT

I slutet av juli fick Quentin Tarantino kritik av Bruce Lees dotter Shannon Lee för hur hennes pappa porträtteras i "Once upon a time in Hollywood". Hon menade att Tarantino förminskat den legendariske kampsportaren till en karikatyr och utmålat honom som en arrogant skitstövel.

Nu försvarar regissören sig och ger sin egen bild av skådespelaren, skriver .

– Bruce Lee var en ganska arrogant kille. Sättet han pratade på, jag hittade inte på det själv. Jag hörde honom säga sådana saker på det sättet, sade Tarantino vid en presskonferens i Moskva på måndagen.

Det hela handlar om en scen i filmen där Brad Pitts rollfigur provocerar Bruce Lee, spelad av Mike Moh, till ett slagsmål.

– Jag förstår att de ville göra Brad Pitts rollfigur supertuff som kunde klå upp Bruce Lee. Men de var inte tvungna att behandla honom på samma sätt som det vita Hollywood gjorde medan han levde, har Shannon Lee tidigare sagt.

"Once upon a time in Hollywood" får svensk biopremiär den 16 augusti.