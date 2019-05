Tarantino förklarar Sharon Tates tystnad

Foto: Vianney Le Caer/AP/TT

Quentin Tarantinos senaste film "Once upon a time in Hollywood" om Mansonmorden är året snackis på filmfestivalen i Cannes. När regissören under tisdagen mötte pressen tillsammans med skådespelarna Margot Robbie, Brad Pitt och Leonardo DiCaprio fick han frågor om varför Margot Robbie, som spelar Sharon Tate i filmen, har så få repliker.

– Jag tillbakavisar den hypotesen, sade Tarantino då.

Nu utvecklar han sitt svar i en intervju med , där han förklarar att filmen inte främst handlar om Tate, som mördades av Mansonfamiljen 1969.

– Det fanns mer av henne, alla fick sekvenser bortklippta. Men det är inte hennes historia, det är Ricks. Det är inte ens Cliffs, säger han och syftar på rollfigurerna som spelas av DiCaprio respektive Brad Pitt.

Margot Robbie sade under presskonferensen i Cannes att hon ändå kände att hon fick utrymme att utveckla sin roll.

– Jag tycker att de ögonblick då jag syntes gav mig möjlighet att hedra Sharon. Att visa hennes vackra sidor kunde jag göra utan att tala, sade hon.