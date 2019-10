Syrisk flykting i Irak: Trump svek oss

Foto: TT

Tusentals personer har flytt Turkiets offensiv i norra Syrien till grannlandet Irak. 20-årige Joumana Akram berättar att hon betalade en människosmugglare för att ta henne och hennes barn till Irak.

Några mil från den syriska gränsen, i irakiska Kurdistan som har långtgående självstyre, ligger flyktinglägret Bardarash. Lägret var fram till 2017 tillägnat irakiska internflyktingar som hade flytt IS framfart i Irak. Nu fylls lägret i stället med personer som flyr Turkiets offensiv i norra Syriens kurdstyrda delar.

– I dag har fler än 600 personer korsat gränsen. De är kvar där just nu, men de kommer att transporteras hit under dagen, säger Firas Al-Khateeb, talesperson för UNHCR i Irak, på plats i Bardarash.

Joumana Akram är en av de som lyckats ta sig till Bardarash. Hon flydde tillsammans med sina tre barn från sin hemstad Qamishli, i norra Syrien, efter Turkiets offensiv.

Qamishli står under av den kurdiska YPG-milisens kontroll och är en av de städer som Turkiet riktat sina attacker mot. Den turkiska regeringen vill sammankoppla YPG-milisen med den terrorstämplade kurdiska gerillan PKK. Staden utsattes även för ett attentat under förra veckan där flera människor dödades, vilket terrorrörelsen IS har tagit på sig ansvaret för.

Stannade kvar

Akram berättar att hennes man valde att stanna kvar i Qamishli, då han ansåg att det var för farligt för honom att fly med familjen. Anledningen var att han kunde ses som en desertör för att han tidigare stridit för YPG-milisen.

– Jag är rädd att han inte kommer att kunna ta sig därifrån, säger Joumana Akram till Reuters.

Firas Al-Khateeb berättar att majoriteten som flytt till irakiska Kurdiskan är kvinnor och barn.

Akram säger till Reuters att hon betalade en människosmugglare 500 dollar för att ta sig till Irak. De kom till Irak genom en inofficiell gränsövergång då hon säger att syriska kurdiska styrkor inte skulle låta dem använda via den officiella övergången.

UNHCR har även fått uppgifter om att personer hindrats från att korsa gränsen mellan Syrien och Irak, men enligt Firas Al-Khateeb ska gränsen mellan Syrien och Irakiska Kurdistan vara öppen för flyktingar.

– De (YPG-milisen) hotade oss, de sa att de skulle skjuta oss, trots att de är vårt folk. De är rädda att om vi alla lämnar så kommer det inte finnas några kurder kvar, säger Joumana Akram, till Reuters.

Bara början

Firas Al-Khateeb berättar att de inte vet hur många flyktingar som kommer att komma till Irak från Syrien, men UNHCR i Irak har uppskattat att omkring 50 000 personer kan komma att fly dit.

– Det är bara början. Flyktingarna från Syrien började komma för två, tre dagar sedan. Vi vet inte hur många som kommer att komma, men det kommer nog komma personer varje dag från och med nu, säger han.

Al-Khateeb berättar att de som kommit har varit utmattade efter flykten – som för många skett till fots.

Akram hoppas att hon ska kunna återvända till Syrien, men hon ser inte helt ljust på framtiden.

– Syrien är mitt hem och mitt land. Jag vill kunna återvända. Jag vill att det ska vara som det brukade vara, men jag tror inte att det någonsin kommer bli sig likt igen, säger hon till Reuters.

Nyhetsbyrån har försökt nå YPG för en kommentar gällande anklagelserna Akram, och flera som flydde med henne, framfört.