Swift lyste klarast bland stjärnorna på gala

Fakta

Årets artist: Taylor Swift

Årets turné: BTS

Årets manliga pop/rock: Khalid

Årets kvinnliga pop/rock: Taylor Swift

Årets pop/rock-album: Taylor Swift: "Lover"

Årets pop/rock-låt: Halsey: Without me"

Årets rap/hiphop-artist: Cardi B

Årets soul/r'n'b-album: Khalid: "Free spirit"

Årets kvinnliga soul/r'n'b-artist: Beyoncé

Årets manliga soul/r'n'b-artist: Bruno Mars

Årets musikvideo: Taylor Swift: "You need to calm down"