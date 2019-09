Svensktoppen: Mares tillbaka i topp

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Mares och Veronica Maggio byter plats i toppen denna vecka. Det innebär att "Sunnanvind" är tillbaka som etta medan "Tillfälligheter" får maka ned sig till en andraplats.

Miriam Bryant är ny på listan med "Neråt/uppåt".

1. (2) Mares: "Sunnanvind"

2. (1) Veronica Maggio: "Tillfälligheter"

3. (7) Smith & Tell: "Hotel walls"

4. (8) Lena Philipsson: "Maria Magdalena" M

5. (9) Avicii & Aloe Blacc: "SOS"

6. (6) Avicii, Agnes, Vargas & Lagola: "Tough love"

7. (3) Avicii: "Heaven"

8. (10) Gammal: "Sånger från förut"

9. (Åt) Sandro Cavazza: "Enemy"

10. (Ny) Miriam Bryant: "Neråt/uppåt"

Bubblare:

Veronica Maggio: "5 minuter"

Tim Lööv: "All I need is you"

Mikael Rickfors: "Look for me angel"