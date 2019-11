"Svenskorna har kapacitet för segrar"

Fakta

En mästerskapsfri säsong väntar längdskidåkarna. I stället är det två större tourer, Tour de Ski runt årsskiftet och den nya skandinaviska touren, Ski Tour 2020, i februari som åkarna riktar sitt fokus mot.

22–24 november är det Sverigepremiär i Gällivare. Under fredagen går loppen i fristil på 5 och 10 kilometer, under lördagen är det 10 och 15 kilometer i klassisk stil och under söndagen är det sprint. Samtliga dagar tävlar både juniorer, seniorer, damer och herrar.

Här är säsongens höjdpunkter:

29 november–1 december: Världscuppremiär, Ruka, Finland.

28 december–5 januari: Tour de Ski.

8–9 februari: Världscupen i Falun.

15–23 februari: Ski Tour 2020 (en sexdagarstour i Östersund, Åre, Storlien och Trondheim).